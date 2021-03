Biglia: "Pioli l'anno scorso scelse di far giocare Bennacer. Quando sono andato via dal Milan ho pianto"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia ha parlato dell'addio al Milan. Queste le sue parole: "Scelsi il Milan per provare una nuova sfida, che male c’è? Non meritavo gli insulti. Pioli l’anno scorso ha scelto di far giocare Bennacer, ma nessun problema. Quando sono andato via ho pianto però, sono fatto così".