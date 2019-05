Biondo sul Milan: "Non so come abbiamo fatto ad essere ancora in corsa per un posto in Champions con questa squadra"

Ai microfoni di Leggo, Simone Baldasseroni, in arte Biondo, rapper e grande tifoso milanista, ha parlato così della corsa Champions e del suo Milan: "Champions? Onestamente spero più in un passo falso dell’Inter contro l’Empoli. L’Atalanta mi sembra troppo lanciata. Per quanto riguarda il Milan, non so neanche come abbiamo fatto ad essere ancora in corsa per un posto in Champions con questa squadra. Che sogni ho per il mio Milan? Mi auguro torni ai livelli come ai tempi in cui c’erano Kakà e Seedorf, campioni veri".