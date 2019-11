Boateng: "Faccio una task force per combattere il razzismo"

L’ex rossonero Kevin-Prince Boateng, oggi in forza alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha affrontato principalmente il tema del razzismo. "Nel 2020 ci penso io - ha dichiarato - sto organizzando una task force mia con eventi, coinvolgendo altri calciatori. Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Boateng o Koulibaly quando tornano a casa. Noi siamo soli. Divento pazzo quando sento commenti del tipo “tanto guadagni 5 milioni”, addosso restano cicatrici che non si possono cancellare". E ancora: "Ho sempre cercato di carpire da ogni fuoriclasse un segreto. Da Ibra la professionalità, da Pirlo la calma, da Ronaldinho la gioia, da Messi di evitare di tirare come un matto in porta. Allegri mi ha insegnato l’importanza di difendere. Klopp è il migliore di tutti: ha carisma, vai in campo e vorresti morire per lui".