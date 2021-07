Boban non ci sta: "Ridicolo pensare che l'Uefa favorisca l'Inghilterra"

"Ridicolo solo pensare che l’Uefa favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita". Lo ha dichiarato Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport, respingendo con forza le accuse di presunti favoritismi nei confronti dell'Inghilterra. "Il rigore con la Danimarca? Decisione dubbia - ha ammesso Zvone - non si può negare, ma non uno scandalo come dicono urlatori di professione. Spiace che l’ombra sia caduta in un momento così e che alcuni mettano in discussione un Europeo in cui l’arbitraggio è stato fantastico. Rosetti ha fatto un gran lavoro di preparazione e rinnovamento. Makkelie era convinto di aver preso una decisione giusta".

Per quanto riguarda l'Italia, Boban ha affermato: "Che fosse una squadra particolare, che la sua forza fosse lo spirito collettivo, s’era visto. Però avevamo tutti un dubbio: cosa succederà quando si alzerà il livello? La qualità generale non è quella delle migliori Italie. Ma qui è il capolavoro di Mancini. E i giocatori hanno dimostrato forza mentale, spirito di gruppo e capacità non comune di lettura delle situazioni".