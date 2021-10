Bologna-Milan, Mihajlovic: "Ibra? Spero non sia nella condizione migliore"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è così espresso a SkySport nel pre Bologna-Milan: "Ibrahimovic titolare a 40 anni? Il problema suo è che, quando arrivi ad una certa età, il tempo passa per tutti e giocatori come lui, Totti e tanti altri è un peccato per il calcio che smettano. Spero che oggi non sarà nella condizione migliore, ma sono contento di vederlo in campo. Speriamo per lui e per tutto il calcio che duri il più a lungo possibile".