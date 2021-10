Bologna, Theate: "Gol al Milan? Zero problemi: ho già segnato a una milanese, posso rifarlo"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il difensore del Bologna Arthur Theate ha voluto lanciare un messaggio al Milan, prossimo avversario dei felsinei. Il centrale, che ha già segnato a Inter e Lazio in questo campionato, non esclude una rete anche ai rossoneri: "Zero problemi: ho già segnato a una milanese, posso rifarlo ... E alla Lazio, altra big"