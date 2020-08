Bonaventura su Giampaolo: "Avrebbe avuto bisogno di più tempo"

Ecco il pensiero di Giacomo Bonaventura sull’ex tecnico del Milan, Marco Giampaolo: "Ha uno stile suo - ha dichiarato Jack a Sportweek - non fa l’amicone dei giocatori, non è uno che tutti i giorni ti chiama nel suo ufficio a parlare, ma a me andava bene così. Avrebbe avuto bisogno di più tempo per trovare soluzioni di gioco migliori. Io rientravo dall’infortunio e all’inizio non ero pronto, quando lo sono stato gli ho detto: “Mister, fammi giocare, così ti do una mano”. Mi ha dato retta, ma è stato esonerato poco dopo. Sono convinto che col suo sistema avrei potuto fare bene".