Bonaventura su Mihajlovic: "Un grande, persona onesta"

Dalle colonne di Sportweek, Giacomo Bonaventura ha parlato di Sinisa Mihajlovic: "Un grande. Schietto, diretto. Ricordo la vigilia di una partita in un periodo in cui le cose non andavano bene e la società lo aveva messo sotto pressione. Ci chiamò da parte in tre o quattro e disse: “Se domani perdiamo, mi cacciano. Siete con me o no?”. E noi, in coro: “Con te fino in fondo, mister!”. Miha è un duro, se vede che fai il lavativo ti ammazza. Ma, se ti impegni, ti dà tutto, ti fa stare bene. È una persona onesta".