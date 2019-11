Bonaventura sulla classifica appesa a Milanello: "Dobbiamo renderci conto che la situazione è brutta"

Jack Bonaventura, nel corso della sua intervista su Milan TV, ha parlato di come Pioli stia provando a motivare la squadra appendendo la classifica a Milanello: "Sì, c'è. Giustamente, dobbiamo renderci conto che la situazione è brutta, per quello che volevamo fare a inizio anno dobbiamo fare qualcosa di straordinario per qualificarci in Europa League, in Champions League o in quello che vogliamo fare".