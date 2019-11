Bonaventura: "Voglio riprendermi Milan e Nazionale"

Nel corso della sua intervista a Milan TV, il numero 5 rossonero Jack Bonaventura non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Nazionale: "Mancini è un allenatore esperto e che ha vinto. Io penso che se a giugno sarò tra i giocatori più in forma in Italia penso che mi convocherà. Andare in Nazionale è sempre bellissimo. Ero quasi sempre convocato prima di farmi male. Voglio lavorare bene e riprendermi la Nazionale e il Milan".