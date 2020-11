Bonera: "Rebic non è al 100% ma è un giocatore importante. Calhanoglu? Tiene a questa maglia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, Daniele Bonera ha parlato così della condizione di Rebic e di Calhanoglu. Queste le sue parole: "Rebic è un giocatore importante, deve avere una condizione buona per le sue caratteristiche, sappiamo che non è al 100% perché il problema al gomito lo condiziona nella gestualità. Non ci voleva l'infortunio di Leao ma in quella zona abbiamo tante soluzioni. Calhanoglu? Siamo contentissimi del rendimento di Calhanoglu, sull'aspetto contrattuale non voglio entrare ma lui è uno di quelli che ieri mi ha fatto capire che tiene a questa maglia".