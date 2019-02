Boniek e il gol doppio in trasferta: "Nel calcio di oggi è un’ingiustizia"

Il quotidiano La Stampa riporta le dichiarazioni di Zbigniew Boniek, presidente della federazione polacca e membro del board del calcio europeo, in merito alla nuova regola che annullerà il gol doppio in trasferta "Entro un anno e mezzo, due al massimo, sarà livellato, passerà chi fa più gol. Punto. Aveva senso quando ogni nazione giocava con palloni diversi, quando i campi avevano dimensioni variabili, quando non si sapeva nulla nel posto dove si andava a giocare. Parliamo di un’altra era. Oggi è solo un’ingiustizia. Quando giocavo io una logica ancora c’era, ma da parecchio siamo oltre. Pensate al derby Inter-Milan nel 2003, giocavano entrambe in casa, in condizioni che conoscono a memoria, con un pubblico misto e che senso poteva avere essere in trasferta?".