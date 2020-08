Boniek su Piatek: "Gestita male la sua prima crisi in Italia, resta un centravanti molto valido"

Zbigniew Boniek, ex giocatore e attuale numero uno della federazione polacca, ha parlato così al Corriere dello Sport di Kris Piatek, accostato negli ultimi gorni alla Fiorentina: "È un grosso attaccante. Ha avuto un momento di difficoltà, è vero, ma niente di diverso rispetto a quanto succede in quasi tutte le situazioni sportive. Quella sua prima 'crisi' (di fatto, dopo il passaggio al Milan dal Genoa, con un’avventura in rossonero durata appena 12 mesi, ndr) secondo me, è stata gestita male. Piatek resta un centravanti molto valido, di quelli capaci di garantire sempre un buon bottino di gol".