Boninsegna: "Scudetto? Corsa a due Milan e Inter. Juventus non all'altezza"

Roberto Boninsegna, intervenuto a Radio Anch’io Sport sulle frequenze di Radio 1, ha parlato, fra le altre cose, anche del Milan e della lotta scudetto in questo campionato. Boninsegna ha detto: “La Juventus ieri ha fatto vedere di non essere all'altezza per competere per lo scudetto. Ha preso il secondo gol che neanche gli amatori possono subirlo, con un lancio da dietro e Barella tutto solo. Sarà una questione a due fra Milan e Inter. Mandukic? È un giocatore che completa la rosa, se mancherà il titolare sarà pronto. Da interista spero che Lukaku non si faccia male, perché mancherebbe il sostituto ideale".