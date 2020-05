Bonocore (prep.atletico): "Ripartire con grandi carichi di lavoro può portare a tanti infortuni"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Giovanni Bonocore, preparatore atletico e personal trainer tra gli altri di Alex Del Piero e Giuseppe Rossi, ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti. Queste le sue parole: "Bisogna stare attenti, fare le cose in fretta può portare al rischio di farsi male. Il preparatore atletico non deve forsare troppo, perché ci sarà poco tempo per prepararsi per queste ultime partite. L'importante è che questi due mesi di inattività non siano stati buttati via e si sia fatto quello che si doveva fare da parte del professionista. Con alcune settimane e un lavoro di buon giudizio, si può prevenire il rischio infortuni".