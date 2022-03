Bortolazzi: "Napoli e Milan si stanno riprendendo. Scudetto? Non sarà decisiva"

Mario Bortolazzi, ex centrocampista rossonero, si è così espresso a TMW su Napoli-Milan: "Arrivano tutte e due le squadre bene a questo appuntamento, le vedo in salute e che si stanno riprendendo. Spero sia una bella partita: non vedo una favorita".

Può essere decisiva per lo scudetto?

"No, perchè ci sono dieci partite ancora e c'è tempo per recuperare però chi vince trova autostima, fiducia e forza nelle proprie capacità"