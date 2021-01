Brahim: "Ci piace essere definiti 'i ragazzini terribili'. Siamo una squadra forte"

Intervenuto ai microfoni di 'MilanTv' Brahim Diaz ha parlato di tanti temi tra cui il rendimento della squadra. Queste le sue parole: "Sono contento di quello che stiamo facendo come gruppo e come squadra. E' super positivo che ci chiamino come i ragazzi terribili e come ho detto è positivo che gli avversari abbiano timore nell'affrontarci. Siamo una squadra molto forte e ne sono molto contento."