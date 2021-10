Brahim su Pioli: "Mi ha fatto crescere, ho solo parole buone per lui"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso a Radio Marca (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Pioli: "Mi ha fatto crescere, mi ha aiutato molto per il mio modo di giocare. Il suo spirito nello spogliatoio, la sua passione per il calcio e il modo in cui vede la partita, si sposano molto bene con i giocatori che ha. Ci sono solo buone parole verso la sua figura".