Brambati: "Maldini e Boban sono stati grandissimi giocatori ma non sono grandi dirigenti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della situazione rossonera. Queste le sue parole: "E' arrivato un management di ragazzi bravissimi, ex campioni incredibili, ma per fare questo lavoro non sono adatti, sono dei neofiti. Non hanno mai costruito squadre importanti. Non hanno fatto né i procuratori, né hanno fatto una carriera di ds o dg. E questo incide in una squadra che sta attraversando un momento delicato. Non hanno neanche trovato l'uomo giusto in panchina che possa dare una mano. Ad esempio Paratici e Marotta sono cresciuti con Conte in panchina, che ha dato delle direttive chiare. Hanno pagato, crescono, ma facendo errori in una società in cui non è possibile farli".