Branca sul calcio post lockdown: "Il Milan ha fatto molto bene"

Marco Branca, ex attaccante, oggi dirigente, ha parlato così a Radio Sportiva del calcio post lockdown: "Ripartenza dettata da altri fattori e quindi obbligatoria. C'è stata una umile presa di coscienza della situazione e si sono adattati alle conseguenze mano a mano che si disputavano le partite. Forse qualche squadra, come la Lazio, ha perso qualche punto per via degli infortuni, altre, tipo il Milan, hanno fatto bene".