Branchini: "Allegri pronto a ricominciare la prossima stagione"

Giovanni Branchini, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha parlato del futuro del suo assistito Massimiliano Allegri: "Presto in panchina? Non credo. Dice che sta intensificando i corsi di inglese ma non ne sono così certo. Battute a parte, serve un pochino fermarsi per rivedere le cose da un angolo diverso e credo che questo anno di pausa gli porti beneficio. La prossima stagione sarà ben felice di riprendere il suo percorso professionale. Dove? Difficile fare delle previsioni, bisogna vedere come vanno i club in Champions League. Parlarne ora sarebbe un discorso basato sul nulla".