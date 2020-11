Branchini sul Milan: "Pioli ha trovato la formula giusta, con Ibra saranno competitivi fino alla fine"

Giovanni Branchini, noto procuratore, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in merito al primo posto del Milan in campionato: "Il Milan ha tutto per arrivare in fondo. Pioli ha trovato la formula giusta, ha un gioco lineare che mette in evidenza i progressi dei giovani, peraltro aiutati dalla serenità di un Meazza deserto, ma soprattutto ben accompagnati dai leader. Con Ibra, saranno competitivi sino alla fine.