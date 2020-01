Brazao: "Ero stato cercato dal Milan ma sono sempre stato interista"

Tra i talenti neroazzurri del futuro figura certamente il nome di Gabriel Brazao. Il portiere brasiliano classe 2000, ora in prestito all'Albacete, ha rivelato a Espn Brasile che in passato era stato cercato anche dal Milan salvo declinare l'offerta per la sua fede neroazzurra. Queste le sue parole: "Subito dopo il primo torneo con la squadra nazionale giovanile che abbiamo fatto in Italia, mi aveva sondato il Milan, ma dato che ero molto giovane e sono un fan dell’Inter, non apprezzai molto."