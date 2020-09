Brocchi a MTV: "Tornare a San Siro è sempre un'emozione. Milan? Speriamo tutti che torni in Champions"

Al termine di Milan-Monza l'allenatore della squadra ospite Cristian Brocchi è stato intervistato da Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Tornare a San Siro è sempre un’emozione speciale: “Sì, per me è bellissimo. È stato uno stadio che mi ha regalato tantissime gioie, mi provoca emozioni indescrivibili. Quando si parla di Milan mi vengono sempre gli occhi a cuore”.

Sul Monza: “Sono contento della partita, abbiamo giocato con personalità. Peccato per i due gol finali. Non giocavamo dal 22 febbraio, dobbiamo mettere minuti nelle gambe”.

Come ha visto il Milan questa sera? “Il Milan è una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio, sono riusciti a tirare fuori le qualità dei giocatori che hanno in rosa. L’ha dimostrato nell’ultimo periodo che ha giocato, la speranza è che possa tornare in Champions. È quello che speriamo tutti”.