Brocchi: "La Fiorentina sarà un'occasione unica per Cutrone"

Intercettato da FirenzeViola.it Cristian Brocchi, ex allenatore e giocatore rossonero, ha parlato dell'approdo di Cutrone alla Viola. Queste le sue parole: "Non mi aspettavo che tornasse dall'Inghilterra così presto ma evidentemente il richiamo dell'Italia è stato forte e quando è arrivata un'occasione così prestigiosa come quella della Fiorentina ha saputo prenderla al volo, per lui un'occasione unica".