Bucchioni: "Ho avuto conferme che Arnault vuole davvero il Milan"

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole sul Milan:

Si torna a parlare di un passaggio di mano in casa Milan, con una nuova società all'orizzonte:

"Si tratta di capire cosa succede. Ho avuto conferme che Arnault vuole davvero il Milan. Le cifre sembrano un pò esagerate. Se non si scende sotto il miliardo, difficile che decollerà la trattativa. La gestione di un fondo non può funzionare e per questo spero che la trattativa vada in porto".

Può incidere questo sulla squadra?

"Non credo che un notizia del genere destabilizzi il gruppo. La prestazione del Milan non può cambiare, sono solo voci e non siamo in una trattativa avanzata. Non c'è un complotto per destabilizzare il Milan".

Pioli meriterebbe di rimanere?

"E' molto maturato negli ultimi tempi, gli è sempre mancato qualcosa per fare il salto di qualità. Lo scorso anno a Firenze era stato accusato della situazione deficitaria della squadra e invece aveva fatto tanto nel post-dramma di Astori. Con una squadra migliore e degli obiettivi poteva fare ancora meglio".