Bucciantini: "Guardo il Milan e vedo giovani di valore, traccia societaria precisa"

Marco Bucciantini, presente negli studi di Sky Sport 24, ha commentato così i rossoneri in vista del big match contro i giallorossi: "Il Milan ti obbliga sempre a fare due passaggi in più, quindi trovi sempre la difesa coperta. Nella Roma invece, superata la prima linea di pressing, sei subito a confronto con la difesa che ovviamente fa in difficoltà perché deve recuperare terreno in corsa. Nei rossoneri, in questo momento, mi piace la traccia che hanno, che la società nuova ha subito saputo dare. Guardate gli uomini a disposizione: Donnarumma, Romagnoli, Caldara, Conti, Calabria Kessié, Bakayoko, Paquetà, Cutrone, Piatek, Suso e ne sto dimenticando altri. Sembra paradossale ma un venticinquenne come l'esterno spagnolo è il più 'vecchio' del gruppo, ridendo potremmo dire che è il loro decano (ride, ndr). C'è una traccia, un'idea precisa, ricostruire il gruppo Milan con giovani di valore, che poi diventa un assegno circolare in fase di cessione o un gruppo vincente".