Budel: "I ricordi al Milan sono bellissimi ma continuare in rossonero è complicato"

Intervenuto ai microfoni di 'Supernews', Alessandro Budel ha raccontato la sua esperienza al Milan. Queste le sue parole: “I ricordi con il Milan sono bellissimi, anche perché ero un grande tifoso dei rossoneri, quindi essere così giovane, vedere da vicino i grandi campioni della prima squadra e indossare quella maglia è stata una grande emozione. A 12 anni, purtroppo, mi sono rotto una gamba, ma ho avuto la fortuna di ritornare a giocare nel Milan, una grande soddisfazione per me, e da quel momento è iniziata la mia carriera. Perché non ho continuato in rossonero? A quei tempi, in prima squadra c’erano grandi campioni. Anche noi ragazzi della primavera, che eravamo un gruppo davvero forte, solitamente partivamo dalla Serie C, e si sa che non è mai facile partire dal basso e fare una carriera di un determinato tipo. Alcuni ce l’hanno fatta, altri hanno avuto delle difficoltà, ma in ogni caso continuare nel Milan è complicato.“