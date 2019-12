Budel: "Ibra ha una mentalità unica, ma ha comunque 38 anni"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex centrocampista, tra le altre, di Cagliari e Brescia, Alessandro Budel, adesso anche commentatore tecnico per DAZN, ha commentato così il possibile ritorno di Ibrhimovic al Milan: "Non so se la squadra sia completamente uscita dal brutto periodo, servirebbero altri 2 o 3 risultati utili per svoltare definitivamente. Ibrahimovic è sempre stato un fenomeno ed un fuoriclasse, ha una mentalità unica, ma ha comunque 38 anni e negli ultimi due ha giocato in un campionato non difficile come quello italiano, con ritmi differenti. Mi auguro sia comunque un valore aggiunto".