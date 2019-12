Buffa: "Il Milan va male, ma resta un club affascinante"

Federico Buffa ha parlato di Milan ai microfoni del quotidiano Leggo. Ecco le sue dichiarazioni: "In questo Milan non c’è nessuno che meriterebbe un racconto. Andiamo male in questo periodo, anche se il Diavolo resta un club affascinante. Ibra? Lui non è del Milan, è un cittadino del mondo: è di un altro pianeta. San Siro demolito? Non sarebbe una scelta congrua al mondo contemporaneo. La storia viene narrata in maniera scorretta. L’Arsenal, per fare il suo stadio, va a comprarsi il terreno. Noi in Italia, sia Juventus che Milan e Inter prendono un terreno del Comune con un leasing a 99 anni. Sono storie diverse. Se il terreno è del Comune, decide il Comune".