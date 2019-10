Buffa su San Siro: "Abbatterlo del tutto sarebbe eccessivo"

In merito al futuro di San Siro, Federico Buffa ha dichiarato a Le Fonti Tv: "Non credo che potranno abbattere del tutto San Siro perchè dovranno essere moralmente vincolati a quello che c'è stato in quello stadio. Abbatterlo del tutto per me sarebbe eccessivo. Ad esempio, a Wembley l'esterno l'hanno tenuto com'era, lo stesso vale per il Maracanà. San Siro è meno attraente dal punto di vista architettonico per quanto riguarda l'esterno però qualcosa dovranno fare. Penso che soprattutto il Milan sia obbligato ad avere uno stadio nuovo perchè il Milan è in vendita. E poi San Siro non è uno stadio di proprietà, e in questo c'è un'enorme differenza tra Italia e resto del mondo. L'Emirates Stadium, l'impianto più bello e funzionale di oggi, ma anche il Santiago Bernabeu sorgono tutti su terreni di proprietà. Poi nel caso di Milano, la grande anomalia è che lo devono condividere due squadre: non esiste un altro caso al mondo così e questo inciderà in qualche modo. Ci sono tanti passaggi lacunosi in questa storia ma alla fine è evidente che prevarrà la questione business. Soprattutto per il Milan è molto importante avere uno stadio che possa gestire".