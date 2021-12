Buriani: "Il Milan perde tanto senza Kjaer. Spero che Romagnoli torni in condizione"

Il Milan deve risolvere il problema della difesa. L'infortunio di Kjaer mette il club nella condizione di intervenire a gennaio. Ne ha parlato anche Ruben Buriani, grande ex rossonero, a tuttomercatoweb.com: "C'è Romagnoli che può prendere il suo posto, ora non puoi fare mercato e in questo momento qualcuno deve adattarsi ed essere impiegato in questo ruolo. Il Milan è stato molto sfortunato ma anche altre squadre fanno i conti con gli infortuni vedi il Napoli con Koulibaly. Ripeto, sarà necessario inventarsi qualche giocatore in quel ruolo".

Quanto perde senza Kjaer il Milan?

"E' un buon difensore, con personalità: perde qualcosa di importante ma spero che Romagnoli recuperi la condizione migliore perchè ultimamente l'ho visto in difficoltà. Ha anche giocato poco e questo va considerato. Ma è da Milan e ora avrà le sue possibilità"