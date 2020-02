Buriani: "L'allenatore italiano conosce tutto, per l'allenatore straniero serve più tempo"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Ruben Buriani, ex rossonero, ha parlato delle prospettive per il Milan su un nuovo tecnico italiano o straniero. Questa la domanda e la risposta:

In ogni caso a suo parere meglio un tecnico italiano o uno straniero sempre di grido?

"Ripeto, tutti fanno le loro valutazioni. Un allenatore italiano conosce tutto, le squadre e i giocatori avversari. Per lo straniero magari serve un po' più tempo. E' anche vero che Ancelotti è andato all'Everton e ha fatto subito bene. Forse conosceva già i giocatori. Oggi del resto in un'epoca come questa, tutti conoscono tutto".