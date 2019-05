Cafu: "Spero che Maldini resti al Milan. Finale? Tiferò Liverpool"

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Finale Champions? Io tiferò Liverpool, perchè sono appassionato dei Reds e mi piace il modo in cui giocano. Secondo me meritano di vincere questa partita. Giusto l'addio di Gattuso? Non è mai giusto quando si manda via un allenatore come Gattuso, che ha fatto delle belle cose con la squadra che aveva in mano. Peccato che non sono riusciti ad arrivare in Champions League, ma stava facendo un bel lavoro con la squadra che aveva in mano. Sono sempre dell'idea che bisogna lasciar lavorare gli allenatori un paio d'anni. Maldini? Speriamo che resti Maldini e che possa fare quello che lui sa fare. Da capitano ha fatto molto bene qua al Milan. Leonardo via? Ha avuto questa esperienza, sapeva che non era facile stare al Milan. Lui è un professionista eccezionale e spero che troverà lavoro da un'altra parte".