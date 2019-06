Cagni: "Giampaolo è esperto, la scelta di Maldini è riferita al sistema di gioco"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni per parlare della situazione panchine in Serie A. Ecco le sue parole su Marco Giampaolo: "Gattuso non è rimasto, qualcosa non funzionava al Milan. Giampaolo è esperto, la scelta di Maldini è riferita al sistema di gioco. Pratica il 4-3-1-2, un sistema che può divertire e lui è adatto per questo. E' un esame per lui, è tanti anni che allena. L'unico problema è che l'ho sempre visto in un modo non sempre consono alle grandi pressioni. E su questo dovrà migliorare a Milano. Ma chi lo ha preso lo reputa adatto a resistere a certe pressioni".