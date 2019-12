Cagni: "Ibra? Il Milan ha bisogno di un giocatore d'esperienza"

Per dire la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gigi Cagni.

Su Ibrahimovic

"Il contratto sarà di sei mesi, il Milan ha bisogno di un giocatore d'esperienza. Fanno fatica in qualsiasi cosa, hanno bisogno di una persona che li guidi in campo e fuori. Dove è andato, ha sempre vinto. Da qui alla fine del campionato, se sta bene, qualcosa farà. Lì davanti serve un punto di riferimento. Gli errori che sono stati fatti partono dai tempi di Montella".

Su Piatek

"Lo prenderei subito, il problema è che non arrivano cross per lui. E' un giocatore da recuperare, imparerà. Quando gioca lui, devi fare dei cross. Ha giocato con il 4-3-3, ma devi fare dei traversoni a centro area per sfruttarlo. Ha anche delle colpe lui, ma se prendi uno come lui come fai a non crossare?".