Cairo su Pobega: "La formula è stata una necessità, dovevamo rinforzare la rosa"

Tommaso Pobega è una delle rivelazioni del Torino di Juric ma il suo cartellino è interamente di proprietà del Milan, che lo ha ceduto con la formula del prestito secco incontrando le ire dell'allenatore che lo avrebbe voluto con sé anche in futuro. Urbano Cairo, presidente granata, ha parlato di questo in un'intervista a La Stampa: "Innamorato di Pobega? Mi piace come interpreta le partite. Un amore che finirà a giugno? Anche noi avremmo voluto prenderlo con una formula diversa, ma se non è possibile, conta di più il momento e in quello in cui l'abbiamo preso, era giusto pensare a rinforzare il gruppo".