Calabria a Mediaset: "Non mi piace trovare scuse, ma dal campo sembrava fallo. Col VAR ci sta andando male"

Davide Calabria, terzino del Milan, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Porto è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Non mi piace trovare scuse, la prestazione dei calciatori c'è stata anche perché altrimenti non s'indosserebbe la maglia del Milan. Poi è chiaro che chi si ritrova in campo dopo un po' di tempo è fuori forma dopo tanto, è normale. Dispiace perché potevamo e dovevamo fare di più, se è andata così un motivo ci sarà. Non piangiamoci addosso. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo contiuare così. Gol? Dal campo sembrava fallo, ultimamente ci sta andando male col VAR: episodi a metà vanno sempre a sfavore".