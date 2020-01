Calabria a MilanTv: "Faremo una grande partita con il Torino. Ogni volta che penso a Bryant mi viene da piangere"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel prepartita di Milan-Torino Davide Calabria ha parlato della partita e della scomparsa di Kobe Bryant. Queste le domande e le risposte.

Sulla sua condizione fisica al rientro.

Sto meglio, non sono ancora al 100% ma sono qua, perchè bisognava essere presenti.

Come si è preparata la squadra a questa partita?

Penso sia stato più fondamentale recuperare le energie dati i pochi giorni di recupero da Brescia. Sono appena rientrato ma ho visto bene la squadra e credo che faremo una grande partita.

Su che tipo di avversario si aspetta.

Vengono da una brutta prestazione e questo sicuramente li avrà colpiti e li spingerà alla rivalsa.

Sul suo ricordo di Kobe Bryant.

Io l'ho patita molto perchè ero un suo grande fan. Ogni volta che ci penso mi viene da piangere, quindi cerco di andare avanti. E' quello che avrebbe fatto lui perchè era un campione leggendario che andava oltre allo sport ed è una fonte di ispirazione per molti giocatori come me.