Calabria a MN: "È con le vittorie 'sporche' che si cresce. Nessun obiettivo, pensiamo a vincere gara per gara"

Ai microfoni di MilanNews.it, il terzino rossonero Davide Calabria ha analizzato Milan-Sassuolo: "È da queste gare che si cresce come squadre, negli anni passati abbiamo sempre fatto passi falsi. Siamo contenti dei tre punti e per la difesa, stiamo lavorando duramente e dobbiamo continuare così. Classifica? L'obiettivo è vincere partita dopo partita, basta un passo falso per rimettere tutto in gioco. Derby avanti in classifica? Chi sta davanti sta sempre meglio, è fondamentale però vincere contro il Chievo. All'Inter ci penseremo in futuro"