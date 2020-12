Calabria a MTV: "Amareggiati per non aver vinto, ma bravi a non mollare fino alla fine"

Queste le parole a Milan TV di Davide Calabria dopo il 2-2 contro il Genoa:

Sul gol: "Stiamo segnano tanto, quindi vuol dire che stiamo giocando bene".

Sul lavoro dei terzini: "Solitamente Theo gioca più alto, io più basso. Il mister ci chiede di spingerci in avanti. Oggi ho segnato un bel gol da lontano, sono contento".

Sulla reazione della squadra: "Siamo un po' amareggiati per non aver vinto. Abbiamo qualche assenza, non era una partita facile. Siamo stati bravi a reagire, non abbiamo mollato fino alle fine. Dobbiamo cavalcare il momento positivo che stiamo vivendo".