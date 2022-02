Calabria a Sky: "Sarebbe stupido porsi dei limiti. Il nostro pubblico è il migliore d'Italia"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davi Calabria ha parlato nel post partita di Milan-Sampdoria. Queste le sue parole:

Sullo stato di forma della squadra.

"Sicuramente siamo in uno stato di forma sia mentale che fisico importante. E' stata una grande settimana ma è un bel Milan da parecchi mesi. Siamo in buon momento di forma e dobbiamo continuare così"

Sul suo impatto.

"Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, sono contento e soddisfatto. E' un percorso lungo ed è fondamentale l'atteggiamento di tutti e mi piace dare l'esempio anche ai miei compagni che non bisogna mollare. Negli atteggiamenti bisogna essere perfetti"

Sulla sua crescita.

"La mia crescita è frutto del lavoro e della fiducia del mister. Siamo in forma e mi sento bene dentro alla squadra. Il Mister mi lascia libero di svariare in campo. Mi piace molto come giochiamo e sono contento di quello che sta dando alla squadra"

Sugli obbiettivi della squadra.

"Siamo in fiducia e sicuri di quello che possiamo fare e che possiamo ottenere. Siamo una squadra giovane ma che ha tanta voglia di vincere. Ci sono squadre più avanti di noi nel percorso, forse con più talento ma noi mettiamo voglia e energia. Il pubblico ci sta aiutando tanto ed è il migliore in Italia. Non ci poniamo limiti perchè sarebbe da stupidi, bisogna cavalcare l'onda della positività"

Su eventuali premi scudetto.

"Magari andremo a parlarne (ride,ndr). Ne parleremo io, Ibrahimovic e Romagnoli"