Calabria su Donnarumma: "Ognuno si prende le responsabilità delle sue scelte. Ci sono cose che non sappiamo nella vicenda"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui l'addio di Donnarumma. Queste le sue parole: "Ciascuno di noi ha le proprie idee su come investire per la carriera e ognuno ha le sue responsabilità. Lo vedremo. Ci sono, nella vicenda, cose che non sappiamo. Tutti noi pensiamo al meglio, spero che faccia bene, ha scelto un top club. Anche il Milan è un top club. C'è una differenza: ora il Psg è più avanti, perché stabilmente in Champions che tenta di vincere. Il Milan è tornato quest'anno dopo qualche anno di assenza"