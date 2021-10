Calabria su Italia-Belgio: "Sarà una partita di grande livello, vogliamo sempre vincere"

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso ai microfoni di 'Dribbling' in onda su Rai2 dal ritiro della Nazionale Italiana, lasciato venerdì dopo aver accusato un risentimento muscolare, su Italia-Belgio: "Italia-Belgio sarà una partita di grande livello. Si parla di una delle squadre più forti del mondo. Stanno facendo bene da tanti anni, come noi, e sarà una grande sfida, bellissima. Non è sicuramente come la finale per il primo e secondo posto, però non dobbiamo sottovalutare la partita, anche perché essendo una gara della Nazionale è ovvio che daremo sempre il 100%. Mancini ci ha detto che sarà importante soprattutto per il ranking, purtroppo non c'è in palio il primo posto, ma non è mai bello perdere. Vogliamo sempre vincere, le sensazioni che ci sono dopo una vittoria sono impagabili quindi cerchiamo di ritrovarle".