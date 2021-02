Calabria: "Vincere aiuta a vincere, pronti per Europa e derby"

In vista del derby di domenica, Davide Calabria ha dichiarato al Corriere della Sera: "Può cambiare la stagione, chiaro. Ecco perché vogliamo vincere già domani a Belgrado: vincere aiuta a vincere. Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby. E a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano per sfavoriti, no? L'Inter è la squadra più attrezzata per lo scudetto insieme alla Juve. Ma è tutto apertissimo. Ripeto: noi dobbiamo solo stare zitti e lavorare, come mi ha insegnato mia padre".