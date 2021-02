Calabria: "Vogliamo arrivare in fondo in Europa League"

Il Milan è atteso da una settimana molto importante in cui affronterà prima la Stella Rossa in Europa League e poi l'Inter in campionato. Davide Calabria non è preoccupato come ha spiegato al Corriere della Sera: "Niente panico, ne usciremo lavorando. Con umiltà, concentrazione, entusiasmo. Per il primo posto in campionato è una corsa lunga, nulla è compromesso. Quello che conta è arrivare primi alla fine. Ma ora la testa va alla coppa: ci teniamo moltissimo, vogliamo arrivare in fondo. L’Europa è l’ambiente naturale del Milan. Al derby ci penseremo da venerdì".