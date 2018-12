Calamai: "Il rigore contro il Milan non c'era, ma questo non giustifica la partita sbagliatissima fatta dai rossoneri"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del momento del Milan: "Trovo incomprensibile che nel calcio di oggi non si ricorra al Var anche in Europa. Il rigore contro il Milan non c'era, ma questo non giustifica la partita sbagliatissima fatta dai rossoneri. Il Milan è una buona squadra, ma non una grande e non è nemmeno facile completarla rapidamente. C'è un problema Higuain in fase conclusiva e un allenatore sempre in bilico. Può ripartire dalla struttura societaria, ma ci vorrà tempo".