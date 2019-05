Calamai su Gattuso: "E' andato in confusione, ha cominciato ad accusarsi di tutto e questo non lo ha aiutato nel rapporto con il gruppo"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Luca Calamai ha commentato così il lavoro di Rino Gattuso: "Credo che Gattuso abbia più o meno fatto quello che il potenziale del Milan gli permetteva ed è andato in confusione nel finale, quando ha cominciato ad accusarsi di tutto. Questa autoflagellazione non ha aiutato Gattuso nel rapporto con il gruppo, così come la scelta della società di far capire che la sua esperienza si concluderà alla fine di questo campionato. Il calendario del Milan è fantastico: gioca contro se stesso e, se fosse il Milan vero, 9 punti sulla carta dovrebbero essere garantiti. Ma il Milan non è più quello vero da tempo...".