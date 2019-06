Caldara: "Ho una data per il rientro, ma la tengo per me"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara ha parlato del suo recupero in vista della nuova stagione: "La cosa più importante è rispettare il programma. Finora è andato tutto bene. Le prime due settimane dopo l’operazione sono state difficili a livello mentale oltre che fisico. Ma il peggio è passato: altri due o tre mesi e ricomincio da dove avevo lasciato. Ho ipotizzato una data per il rientro, ma la tengo per me".