Caldara: "In quest’anno ha capito che cosa mi mancava, anche fisicamente"

È stato un anno terribile per Mattia Caldara. Il giocatore l’ha definito "disgraziato", a causa dei due gravi infortuni che gli hanno rovinato un’intera stagione: "Questo periodo - ha dichiarato il giocatore alla Gazzetta dello Sport - mi è servito a capire me stesso, i miei piccoli difetti caratteriali. Ho riflettuto molto. Non ho giocato, ma sono cresciuto come uomo. E ho capito cosa mi mancava a livello fisico: il secondo infortunio, quello al ginocchio, è stata una fatalità (scontro con Borini in allenamento), ma il primo (lesione parziale del tendine achilleo e lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro) fu in parte dovuto alla mancanza di elasticità e ho lavorato molto per risolvere questo problema".